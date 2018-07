Melding om tumulter på Fannrem

Nyheter

Klokka 05.00 lørdag morgen mottok Politiet melding om uro og bråk, og muligens fysiske tumulter mellom flere personer i et boligfelt på Fannrem. Politiet sendte ut en patrulje til adressen, og traff på noen ungdommer. Etter å ha pratet med ungdommene ble det klart at den andre parten i «konflikten» hadde forlatt stedet. Hendelsen framstår dermed som noe uklar for Politiet, som dermed ikke har opprettet noen sak på hendelsen.

- Vi gjør ikke noe med denne saken før eventuelt den andre parten tar kontakt med oss og kommer med opplysninger som tilsier at saken fortjener oppfølging fra oss, opplyser vakthavende hos Politiet.