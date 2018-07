Nyheter

Politiet gjennomførte fredag ettermiddag en laserkontroll i 60-sonen på Kvålsvoll i Orkdal. Og det skulle vise seg at enkelte hadde det travelt i sommervarmen. Resultatet ble fem forenklede forelegg for å ha kjørt for fort, mens en person fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i 94 kilometer i timen i 60-sonen.