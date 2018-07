Politiskryt til Parkliv

Nyheter

Politiet kunne lørdag formiddag opplyse at det ikke er meldt om noen hendelser eller bråk knyttet til Parkliv-arrangementet i Idrettsparken på Orkanger fredag kveld og natt til lørdag.

- At det ikke er meldt om noen hendelser til oss med tanke på at så mange, unge mennesker er samlet på festival, tyder på at arrangøren har god kontroll og styring. Det er mange festivaler rundt omkring nå, og det er viktig at arrangørene har en god plan og tilstrekkelig vakthold for å unngå uønskede hendelser. Og her tyder alt på at arrangøren av Parkliv har alt på stell, og det fortjener arrangøren skryt for, opplyser vakthavende operasjonsleder hos Politiet.