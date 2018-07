Trolsk på Huldra-scenen

Nyheter

I juni 2004 åpnet Lumsk showet under Sweden Rock Festival – en festival som samlet navn som Scorpions, Nightwish, Judas Priest, og Europe. Både i Sverige, Danmark, og Tyskland hadde Lumsk blitt svært godt mottatt. Både publikum og kritikere trykket dem til sitt bryst.

Lumsk hadde funnet en gren innen den norske musikkfloraen hvor de satt ganske så alene. Kombinasjonen av metal og folkemusikk var i seg selv den gang en sjelden vare. Samtidig skilte de seg ut i hardrockmiljøet ved å bruke både fiolinist, mannlige og kvinnelige vokalister – sistnevnte i ferd med å skolere seg innen operasang, og på debutskiva benyttet de seg av strykere, kor, og ei folkemusikkgruppe. Eystein Garberg fra Kårmo i Orkdal hadde vært med på å prege Lumsk i tre år ved sitt gitarspill og sine komposisjoner.

Bestemor pådriver

— Bestemor skal ha mye av æren for at jeg er kommet dit jeg er i dag. Hun kjøpte piano til oss da vi var barn, og fikk oss med på musikkskole. Da jeg skulle til byen for å kjøpe gitar, var det bestemor som ble med meg på Tre'45, fortalte Eystein, og skålte i kaffe med sin spreke farmor, Olaug.

Hun skulle så gjerne ha vært med på Storås lørdag kveld for å høre sønnesønnen og bandet hans, men hun syntes hun var litt for gammel. Hun fikk heller nøye seg med å høre på CD-en, som hadde fått meget gode kritikker både i inn- og utland. Olaug undret seg på hvor gutten hadde det fra. Den eneste hun kunne komme på, var svigerdattera si – Eysteins mor.

— Jeg har hørt at hun er ganske god til å plystre melodier, fortalte Olaug.

God årgang

Eystein Garberg ble født i Orkdal i 1978. Etter ungdomsskolen sto valget mellom elektrolinja på Meldal videregående, og musikklinja på Follo. Han ville skaffe seg ei utdanning og et yrke, og ble elev på Løkken.

Det hadde han nytte av. I flere år jobbet han i Bravida som telekommunikasjonsmontør, men det gikk mot slutten på den tilværelsen. Høsten 2004 begynte han på universitetet, som en av svært få som hadde kommet inn på den ettertraktede musikkteknologilinja.

— Musikkinteressen min ble for alvor tent gjennom et prosjekt vi hadde på barneskolen. Alle elevene på mitt årstrinn skulle lære å spille et instrument. Jeg valgte gitar, men ble satt opp på blokkfløyte. Verden holdt på å falle i grus. Etter intens lobbyvirksomhet fikk jeg bytta, fortalte han og storflirte.

Ambisiøst

Etter skoleprosjektet ble det musikkskole, og i sjette klasse gikk Eystein sammen med noen kamerater og dannet gruppa Fuzz & Vræng, en slager i UKM-sammenheng.

Eystein og Lumsks veier ble ført sammen den dagen han så et oppslag hos musikkforretningen Tre'45. Et band søkte etter gitarist. Men mange hadde blitt skremt på grunn av at gruppa sto foran et svært ambisiøst prosjekt.

— For meg var dette helt riktig. Dette var et band som ville satse. Det var ikke snakk om bare hobbyspilling. De hadde en idé som jeg tente på umiddelbart. Lumsk skulle sette musikk til den gamle folkevisa om Åsmund Frægdegjevar.

— Vi skulle lage en CD der vi fortalte historien om Frægdegjevar. Det var et krevende arbeid, ikke minst på grunn av det tunge språket, fortalte Garberg, som var mannen bak tre av sangene på plata.

De traff blink med CD-en, og hadde (da artikkelen sto på trykk) solgt rundt 6 000 plater. Anmeldelsene var meget gode, og de var tallrike. VGs anmelder skrev sågar at dette var den mest ambisiøse debutplata han noensinne hadde hørt!

Høsten 2004 skulle de turnere i hele Norge, samt i Tyskland, men aller først skulle de på Storås. På Huldrascenen, sent lørdag kveld.

— Festivalene vi har spilt på før, har hatt mer enhetspreg. Det har vært rendyrka rock og metall. På stortås blir det mye mer variert, og vi er antakelig det hardeste bandet. Jeg tror likevel at folk som i utgangspunktet ikke er så glad i metal, vil finne noe de liker hos oss, i og med at vi fokuserer på det melodiøse. Vi gleder oss i alle fall veldig til å spille, avsluttet Eystein Garberg.