Nyheter

Lørdag klokken 16 rykket en patrulje ut til et område like ved Orklahallen etter å ha fått melding om at noen filmet med drone i området.

- Vi valgte å rykke ut til denne meldingen fordi det var i nærheten av et boligområde. Da pleier vi å ta en sjekk av vedkommende som filmer, men da politiet kom frem til stedet var det ingen å se, sier Monica Brækken ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.