23 kunder mistet strømmen da lynet slo ned

Nyheter

Et voldsomt og plutselig uvær satte flere trafostasjoner ut av spille i Hemne kommune, onsdag kveld. Lynnedslag fikk følger for 23 strømabonnenter hos Sodvin Nett AS.

– Trafoen ved Nesvatnet ble ødelagt og skiftet i natt. Den var oppe og gikk igjen kvart på to, i natt. Fjorten kunder mistet strømmen, sier nettsjef i Sodvin Nett, Hans Sæter, til avisa Sør-Trøndelag.

Trippelt trafohavari

Politiet meldte om den første hendelsen på Twitter klokka 23.12. Også på to andre steder sørget uværet for å sette trafostasjoner ut av spill.

– I Røstlia var det også trafohavari. Dette berørte tre kunder. De fikk strømmen tilbake klokken 06:25, sier Sæter.

Den siste trafostasjonen havarerte ved Gjengstø. Seks abonnenter var uten strøm frem til klokken 04:25. Sodvin Nett drifter 840 kilometer linjenett fordelt på høy og lavspent i Hemne og Snillfjord kommune.

– Dette er sånn som kan forekomme midt på sommeren når det har vært varmt vær så lenge. Da blir det gjenre litt lyn og torden. Men det har vært en stund siden sist.

– Ikke brann

I den første meldingen meldte politiet om at det var brann i trafoen ved Nesvatnet.

– Det stod at det var brann, men det var ikke brann i selve trafoen. Det kan oppfattes som brann, men det var det ikke. Lyn og torden gjorde at vi fikk en jordfeil på høyspentkabelen, som førte til trafohavari. Da gløder den på grunn av sikringenen, og når det er mørkt vil det oppfattes som et flammehav. Men det er ingenting som brenner, sier Sæter.

– Når sikringene gløder lenge nok, smelter de, og det drypper smeltet metall ned på bakken. Det var noe gress under trafoen som tok fyr og førte til en liten gressbrann.

Klokka 23.55 meldte politiet at de hadde kontroll på situasjonene ved Røstlia og Nestvatnet.