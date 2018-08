Da gjesten dro manglet det eiendeler i huset

Nyheter

En privatperson på Orkanger kontaktet politiet fordi han manglet en del eiendeler i huset etter å ha hatt besøk. Vedkommende skal ha navngitt person som nylig hadde vært på besøk og politiet fikk etter hvert kontakt med den mistenkte.

- Vi er ikke helt sikker på hvor nært personene sto hverandre, men fikk vel inntrykk av at det var et litt overraskende besøk. Da gjesten hadde forlatt huset, manglet det eiendeler. Politiet kom i kontakt med gjesten som hadde vært i huset, hvor det ble funnet gjenstander på vedkommende. Nå gjenstår det at eier av huset kan beskrive det som manglet for å få tilbake eiendelene, sier Arnt Johansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Det blir opprettet sak på forholdet.