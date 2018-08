Kun seks ledige i Agdenes

Nyheter

Fredag ble arbeidsmarkedstallene for juli offentliggjort, og den viser at Agdenes og Rindal har blant landets laveste ledighetstall. Fire kommuner i Trøndelag har så lave ledighetstall at de ikke er oppgitt, men blant de kommunene som er oppgitt, ligger Agdenes lavest med kun seks ledige, altså 0,7 prosent av arbeidsstokken.

I Møre og Romsdal er det kun Norddal, med 0,6 prosent ledighet, som har lavere ledighet enn Rindal. Rindal hadde i juli fem ledige personer, noe som utgjør 0,8 prosent av arbeidsstokken.

Meldal høyest ledighet

Landsgjennomsinnet lå i juli på 2,5 prosent ledige, gjennomsnittet for Trøndelag lå på 2,2 prosent, mens gjennomsnittet for Møre og Romsdal lå på 2,6 prosent.

I dette bildet er det gledelig å se at seks av ST-kommunene lå på en ledighet på under to prosent i juli. De som havnet over var Orkdal med 2,2 prosent ledige, og Meldal med 3,5 prosent ledige. Meldal med sine 69 helt ledige, har dermed den høyeste prosenten ledige i hele Trøndelag i juli.

Ledige stillinger

Selv om det er en viss arbeidsledighet i både Trøndelag og Møre og Romsdal, er det også ledige stillinger i de fleste kommunene. I orkdal var det ved utgangen av juli 32 ledige stillinger, i Hemne sju, i Rennebu og Skaun fem, i Snillfjord fire og i Meldal to. I Agdenes var det ingen ledige stillinger, mens rapporten for Møre og Romsdag ikke oppgir antall ledige stillinger i de ulike kommunene.

Oversikt

Her er ST-kommunene rangert etter lavest ledighet i prosent (antall ledige i parentes)

Agdenes: 0,7 (6)

Rindal: 0,8 (5)

Rennebu: 1,0 (13)

Hemne: 1,2 (25)

Snillfjord: 1,5 (8)

Skaun : 1,9 (84)

Orkdal: 2,2 (136)

Meldal: 3,5 (69)