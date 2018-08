Frå Kvitekrist til Kristen

Nyheter

Eg seier som Haakon Bleken: Arbeidet er ei velsigning! Men når vi samtidig blir velsigna med langvarig varmsommar og knusktørr tørketid, er det sanneleg tungt å få gjort noko særleg. Arbeidslysta tørkar inn akkurat som timoteien (ein grassort), kornet og andre jordiske matvokstrar. Når våren dessutan starta med isbrann og overvintringsskadar, er det forståeleg at mange bønder fekk halsbrann utover sommaren.

Somme stader herja brennheite skogbrannar i tillegg. Mange av dei var like menneskeskapte som den globale oppverminga. Tørkeskadar og fôrmangel er inga søtmjølk verken for bonden eller samfunnet. I Trøndelag er det ille og på austlandske åkrar og ekrer atskillig verre. Kjem det fleire slike tørrsomrar på rad, bør vi skynde oss å gråte over elendigheita før tårene tørkar ut.

I riktig gamle dagar fanst eigne vêrgudar som styrte vêr og klima, vått som tørt. Var det ufyseleg torevêr med lyn og rabalder, var det guden Tor som råkjørte med bukkane sine og reiv lydmuren. I tillegg trudde mange at kongane hadde innverknad på vêr og avlingar. Sånn er det ikkje lenger. Harald rex kan slappe av. Det kan heller tenkast at ein umoden president kan trumfe igjennom eit vêrskifte, som i verste fall utløyser både kald krig og hustre klima. Da kan det bli enda heitare enn når Celsius-gradane trugar med å sprenge gradestokken.

Da dei norrøne gudane abdiserte, fekk Kvitekrist ansvaret for vêr og klima. Vårherre er ein mektig prelat, men vêrmakta tok veldet av han. Dette forstod han og delegerte seinare alt ansvar til meteorologane. Koss det gjekk, har vi sett både i sommar og før. Vêrvarslinga spår, men vêr og uvêr rår.

Eg hugsar tørrsommaren 1947. Da var det sånn vassmangel at mang ein ungfisk ikkje lærte å svømme. Tørrtrening fungerte ikkje og fall i fisk, kan ein seie. Men året etter drog vi mykje tørrfisk i elver og fiskevatn. Heilt sant viss eg ikkje misminnest. Andre kjente tørrsomrar er 1901 og 1930. Sommaren 1901 fanst det ikkje ein vass-sup i bekkene, kunne ein gammal hemnværing fortelje. Folk som drogst med vatn i knea vart sett på som ressurspersonar.

I slike tørketider er det stort sett berre pessimisme og misunning som veks tilstrekkeleg. Og kanskje poteten, den allsidig knollen som har berga oss ut av mange uår og matkniper. Han søkte asyl på 1700-talet og er kanskje den nyttigaste innvandraren i nyare tid. Da hadde husdyra rauta, mekra og brekta på norsk jord i tusenvis av år. I seinare tider har poteten fått konkurranse av asiatisk ris. Som variasjon og matbyte kan det smaka godt, men kan elles fort bli ris til eigen bak.

Kolbjørn Aune