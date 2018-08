Hadde flaks da han mistet kontrollen på E39

Nyheter

En 19 år gammel mann mistet fredag ettermiddag like før klokka 14 fullstendig kontrollen på bilen han kjørte på E39 ved Dyregrova mellom Søvasskjølen og Kyrksæterøra.

Han kjørte i retning Hemne da han først hadde kjørt ut på høyre side av veien, deretter over motsatt kjørefelt, inn i autovernet der og deretter tilbake over veien sånn at bilen stoppet i grøfta på høyre side.

Han var alene i bilen og pådro seg ingen skader. Kjøretøyet fikk imidlertid store materielle skader.

Ingen andre biler var involvert.

Politiet har opprettet sak, og førerkortet til 19-åringen ble beslaglagt.