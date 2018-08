Nyheter

Like etter klokken 18 tirsdag kveld meldte politiet at det hadde gått et jordras på E39 ved Dyregrova på Søvasskjølen i Hemne. Dette er cirka tre kilomer fra Stormyrakrysset (avkjørsel til Vinjeøra).

Jordraset som bestod av roten til et tre, samt jord og stein, sperret ett kjørefelt på E39. Det var mulig å passere i det andre feltet.

Det oppstod ingen skader på verken folk eller biler.

Klokken 18.41 var veien åpnet igjen og trafikken gikk deretter som normalt.