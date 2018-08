Temperaturhopp og mulig tordenvær

Nyheter

Et høytrykk som har dannet seg nordøst for Midt-Norge sender varm luft innover Trøndelag. Det har gjort at temperaturene har gått opp i store deler av Trøndelag tirsdag.

Onsdag skal det bli enda varmere. Fra morgenen av vil temperaturen øke med over ti grader i løpet av noen timer, men varmen og godværet vil avta like raskt som det kommer fordi et lavtrykk fra vest kommer innover landsdelen litt utpå dagen.

Kombinasjonen av varm og kjølig luft som møtes gir gode forhold for utvikling av tordenvær med regnbyger i løpet av onsdag ettermiddag og kveld.

Da vil også temperaturen falle fra rundt 25 grader til godt under 20 grader i løpet av kort tid.

Torsdag vil temperaturene ligge på mellom 14 og 18 grader i regionen og til helga vil det nok en gang bli mye nedbør. Mye likt det vi opplevde sist helg.