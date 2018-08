Nyheter

Et rådyr ble like over midnatt natt til onsdag påkjørt på fylkesvei 714 ved Våvatnet i Orkdal.

Dyret døde momentant i veikanten. Det oppstod ingen personskader i hendelsen.

Den lokale fallviltgruppa ble varslet. Veitrafikksentralen tok seg ifølge politiet av det døde dyret.