Varsler kraftig vind og regn i helga

Natt til onsdag skylte det et kraftig, men kort regnvær over Orkdal. I løpet av en liten halvtime kom det 6 millimeter nedbør. I hele julimåned kom det til sammen 25 millimeter nedbør ifølge værstasjonen på Thamshavn.

Mer regn skal det også bli ifølge Meteorologisk institutt.

- Framover ventes det en god del vind og nedbør i Trøndelag. Det er et litt hissig lavtrykk som nå ligger sørøst for England og går nordover, via Sør-Norge. For Trøndelag vil det komme nedbør fra tidlig fredag, så litt lettere fredag ettermiddag. Men natt til lørdag snur vinden på vest og det blir mye nedbør og kraftig vind. Det er sendt ut farevarsel på vindkast for Trøndelag på vind natt til lørdag og først på lørdag, sier Anne Solveig H. Andersen ved Meteorologisk institutt.