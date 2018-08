Her blir flest nordmenn dopet ned og ranet i sommer

Nyheter

Det er en markant økning i antall nordmenn som blir dopet ned og ranet på utenlandsferie i år, sammenlignet med tidligere.

Ferske tall fra Tryg Forsikring viser at de verste landene er Kroatia, Albania og Bulgaria, men også i land som Spania og Italia blir dette mer vanlig.

– I de fleste tilfellene har de norske turistene vært på et utested og hatt det hyggelig. Så har noen puttet noe i drinken deres, slik at de fikk black-out og ble helt satt ut. Når de våknet og kom til seg selv en stund etter, var de gjerne frastjålet alt av verdisaker, sier Roy Vetaas, reiseekspert i Tryg Forsikring, i ei pressemelding.

Det er desidert flest kvinner som har opplevd dette, og i mange tilfeller har de blitt frastjålet alt av betalingskort og til og med passet sitt, sier den erfarne reiseeksperten.

Han anbefaler alle som blir utsatt for slike metoder å oppsøke lege raskest mulig i tilfelle man trenger behandling mot stoffer man har fått i seg. I tillegg bør forholdet anmeldes til politiet.

En annen svindeltrend Tryg Forsikring opplever i år, er nordmenn på ferie i utlandet som opplever å bli truet til å betale usaklig høye barregninger.

– Det som går igjen i disse sakene er at ofrene er menn som har oppsøkt et utested og deretter bestilt drikkevarer uten å sjekke prisen på forhånd. Når man så får regningen kan gjerne én drink koste opptil 1000 kroner. Nekter man å betale dukker det fort opp noen kraftige karer fra bakrommet, og de fleste føler seg truet til å betale den skyhøye regningen for å unngå slagsmål og juling, sier Vetaas.