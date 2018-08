Er du årets unge bonde?

Nyheter

Fredag 10. august ble konkurransen Årets unge bonde 2018 lansert på mat-, kultur- og landbruksmessen Markens Grøde i Rakkestad. Konkurransens nomineringsfase varer frem til og med 26. august, og vinneren vil bli kåret 10. november under jordbruksmessen Agroteknikk i Lillestrøm.

Konkurransen avholdes for niende år på rad, og den arrangeres av Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s og Felleskjøpet Agri. Hovedfokuset i år er bærekraft.

Norge har behov for en ny generasjon med bønder

Jon Georg Dale, som er landbruks- og matminister og juryleder for Årets unge bonde, har selv sagt at Norge har behov for en ny generasjon med bønder som tenker nytt og som tør å satse på et bærekraftig og fremtidsrettet landbruk, der både teknologi og ressurser blir utnytta på stadig nye og mer effektive måter.

Han synes arrangementet «Årets unge bonde» er et flott tiltak for å løfte frem og synliggjør dyktige unge bønder, som og blir viktige inspirasjonskilder for ungdom som vurderer å gå inn i næringen.

Nominer deg selv eller noen du kjenner

Det finnes flere unge bønder i STs nedslagsfelt, og vi håper at så mange som mulig herfra blir inspirert til å nominere seg selv eller noen de kjenner. Kriteriene for å være med er at bonden er matprodusent, under 35 år, og er et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. I tillegg vil juryen i år se spesielt etter bønder som driver gården på en bærekraftig og fremtidsrettet måte.

Vinner du får du 20 000 kroner i reisestipend, et gavekort på kr 10 000 fra Felleskjøpet Agri og Norske Landbrukstjenester vil sponse avløser på gården din inntil en uke.