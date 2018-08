Fryktet hærverk og rot - politiet kunne melde om noe helt annet

Nyheter

Politiet fikk like over midnatt natt til søndag melding om at en gruppe ungdommer var samlet på badeplassen Grønlandskjæret mellom Orkanger og Viggja. Melderen fryktet at dette kunne medføre hærverk og forsøpling på stedet, noe som har skjedd tidligere.

Politiet tok en tur til skjæret, og det de fant var positivt.

- Noen var bekymret for hva som kunne foregå der. Da politiet kom, var ungdommene på vei hjem. De hadde ryddet etter seg, og det var en grei gjeng, opplyser Arnt Johansen ved lensmannskontoret i Orkdal.