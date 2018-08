Nyheter

E39 ble mandag kveld stengt i Buvika etter at et vogntog måtte stoppe for å skifte dekk i Buviktunnelen, som ligger inntil kirka i bygda.

Det var omkjøring på fylkesvei 800 mens dekkbyttet pågikk.

Etter cirka én time kom doningen seg av gårde igjen, og trafikken på E39 kunne gå som normalt.