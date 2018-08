Veps – hva, og hvorfor?

Nyheter

Når folk tenker veps, er det i all hovedsak de sorte og gule stikkvepsene de tenker på. Vepsefamilien (Vespidae) er insekter som tilhører årevingene (Hymenoptra), ifølge Wikipedia.

Fakta om vepsen

Stikkvepser kjennes gjerne på farvene på brystet og bakkroppen. Ofte er det klare mønster i gult og svart, men andre farver, som rød og oransje, forekommer. Vingene er smale, framvingen er større og lengre enn bakvingen. I hvile foldes eller brettes vingene sammen på langs.

Hos de sosiale artene er det forplantningsdyktige hunner (dronninger) og hanner (droner), samt sterile hunner (arbeidere). Hunnene har eggleggingsrøret omdannet til en brodd forbundet med giftkjertler. Derfor er det bare dronningen og arbeiderne som stikker. Når arbeiderne har begynt å klekke, er de i flertall. Bolet består nesten utelukkende av arbeidere, inntil de kommende dronninger og hanner dukker opp sist i sesongen.

Fiender

Forsvarsevnen til vepsene gjør at en del insektspisende dyr skyr veps, og særlig de store geithamsene. Bieteren (sjelden i Norge) er en av få fugler som gjerne tar veps. vepsevåken og dens nære slektninger plyndrer gjerne vepsebol, men de skyr også geithams (den største vepsearten i Europa, i Norge finnes den bare på Sørøstlandet).

De har heller ikke mange fiender blant andre insekter, men knelere tar gjerne veps. Også araknider som edderkopper kan ta veps, men bare de kraftigste nettene er sterke nok til å holde på de største artene.

En pest og en plage

Stikkveps kan være veldig plagsomme utover sommeren når vepsesamfunnet har vokst seg stort. I Norge er alle vepsebol ettårige, og samfunnet dør ut om høsten. Dronningene har sluttet å legge flere egg, arbeiderne har ikke larver de skal mate og stelle, og de bruker ofte tiden til å finne mat. Da oppsøker de gjerne steder hvor man finner mennesker, hvor de kan finne søtsaker som saft og syltetøy, men også fisk, reker, og grillmat. De husker også steder hvor de tidligere har funnet mat, og kan returnere for å se om de finner noe annet godt. Noen av dem kan også kjenne lukt, observere, og følge etter.

Norsk veps, tysk veps, og jordveps er blant de mest plagsomme artene, siden de er de vanligste stikkvepsene her til lands. De har et stort antall individer i bolet, er aggressive, og har smertefulle stikk. De kan bygge bol både over og under bakken, gjerne nær eller i hus.

Er vepsen nyttig?

Ifølge en artikkel hos forskning.no er vepsen nyttig. Den er blant annet mat for bietere, knelere, og edderkopper, men her til lands er den også svært viktig for vepsevåken. Denne rovfuglen er sjelden å se, og er avhengig av et godt vepseår for å få frem store ungekull. I Norge er vepsevåken på rødlista i kategorien «sårbar».

Barna til vepsevåken elsker vepselarver, og våken angriper bolene fryktløst. Sannsynligvis har vepsevåken en innebygd avstøter i fjærene.

Andre som livnærer seg av vepsens arbeid, er utall andre dyr som har spesialisert seg på insektrester. Deriblant innholdet i vepsebol. Der kan man finne humlebolmøllarver, som spinner et supersterkt nett til puppene sine. Man finner også små, hårete klannerlarver som har en forkjærlighet for døde insekter.

På den måten blir brorparten av bolet brukt opp. Veggene, døde vepselarver, og andre insektsrester går inn i livets sirkel, som forklart i Disneys «The Lion King» (1994).

Den er også viktig for bestøvning av visse planter, og veps fanger og spiser mange små insekter, særlig fluer og bladlus, selv om det er tvilsom om det har noen betydning for skadedyrbestanden.

Hvor farlig er veps?

Hver sommer blir flere tusen mennesker i Norge stukket av veps eller bier. For de fleste av oss vil et slikt stikk neppe utgjøre noen fare, selv om det både svir og hovner opp, men lider du av vepse- eller biallergi, er situasjonen helt annerledes.

Da kan et enkelt stikk føre til alvorlige reaksjoner, i verste fall døden (som vi så i filmen «My Girl» fra 1991). De farligste reaksjonene er opphovning av svelg og hals, samt blodtrykksfall.

«Vi regner med at mellom 40 og 400 personer her i Norge hvert år får slike reaksjoner på bi- eller vepsestikk», fortalte overlege Per Arve Lier ved Medisinsk klinikk på Ullevål sykehus til Helsenytt for alle.

En til to mennesker dør hvert år i Norge på grunn av vepse- eller bistikk. Dette er gjerne personer som lider av en meget sterk vepse- eller biallergi og som ikke har rukket å få behandling.

Vepsefobi

Spheksofobi er angst for vepser. folk som har fått diagnosen har en vanskelig og utholdende angst for disse stikkende insektene. Årsaken til redselen for vepser er vanligvis tvetydig, men det som ofte ligger til grunn er panikkartede hendelser eller tidligere panikklidelser. Fobi relatert til vepser er mulig å behandle med eksponeringsterapi eller hypnose.

Fobien kan være vanskelig å overkomme, for tanken på å bli eksponert for veps, vil kunne trigge angstanfall. Og bare tanken på veps i det hele tatt kan være nok. Noen blir syke bare de leser ordet «veps» og katatoniske når de ser en. Andre har en mildere variant og føler bare et mildt ubehag ved å se bilder og lese om veps, men som likevel kan få fullt utslag når de merker en i nærheten av seg.

Man føler for å springe sin vei, selv om angsten kan gjøre at man er stille, frosset av skrekk. Hjertet begynner å slå raskere og man kaldsvetter og rister. Så følger svimmelhet og kvalme, og man kan besvime.

Personer med spheksofobi kan vegre seg for å bevege seg utendørs i sommerhalvåret i frykt for veps. De vil gjerne holde seg borte fra haver, parker, blomsterbutikker, offentlige søppelbøtter, og andre steder hvor man kan møte på veps.

Slik unngår du å bli stukket

Vepsen stikker bare når den virkelig føler seg truet.

Ikke vift med armene, og ikke gjør noen brå bevegelser i nærheten av den

Ikke ha farveglade eller sterkt duftende blomster i nærheten av uteplass eller balkong

Av samme grunn bør du ikke ta med blomster og frukt inn i huset

Hold matvarer godt tildekket, både inne og ute

Se etter veps på hver matbit og i glasset, unngå bokser og flasker som skjuler innholdet

Hold soveromsvinduet stengt på dagtid eller bruk myggnetting

Unngå løst flagrende og sterkt blomstret tøy. De kan ta deg for å være en faktisk blomst

Vær obs når du anstrenger deg, de blir tiltrukket av svette

Unngå rasteplasser med gamle matrester

Du kan også kjøpe eller lage deg en vepsefelle.

Vepseår

Vepseår inntreffer hvert andre år, i partallsår. I fjor var det lite veps, så da ble det desto flere i år. Hvorfor det er akkurat slik vet man egentlig ikke.

I år har det vært spesielt varmt, og vepsene er varmekjære og solelskende dyr. De trives godt når det er varmt og tørt. Det gjør at det blir store bol og mange vepser. Om høsten blir det mange dronninger som overvintrer, mens dronene og arbeiderne dør.

Siden det er så mange dronninger etter et godt vepseår, blir det stor konkurranse året etter om de beste bolplassene. Da går bestanden ned. Derfor blir det også få dronninger den kommende høsten, og de blir så gode mødre for sine etterkommere, og legger til rette for et godt vepseår igjen.