«Jammen, æ sjekka bærre Snapchat...»

Nyheter

Denne unnskyldninga hjalp ikke sjåføren som onsdag kveld ble stoppet av politiet på fylkesvei 65 i Orkdal.

«Charlie»

Den lokale politipatruljen (Charlie30) og lokale UP-patruljen (UP425) hadde kontroll av hastighet og ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Det resulterte i 12 forenklede forelegg for mobilbruk samt 12 forenklede forelegg for hastighet i 60-sonen.

Mannen som sjekket Snapchat og ikke holdt blikket på veien, ble også sendt videre med et forenklet forelegg, opplyser politiet.

Høyeste hastighet ble målt til 85 km/t. Det er én kilometer unna førerkortbeslag.

Loven

Ifølge vegtrafikklovens § 3 er det forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil. Slik bruk er heller ikke tillatt om mobilen sitter fast i en holder. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller kan styres via håndfrie løsninger som en knapp på rattet eller lignende.

Den generelle aktsomhetsregelen vil også kunne omfatte førers bruk av elektronisk utstyr som ikke defineres som mobiltelefon som for eksempel navigasjonsutstyr, pc og nettbrett.