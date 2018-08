Advarer mot breen på Snota

Nyheter

Det melder Trondhjems Turistforening, vel vitende om at det er mange som planlegger en tur til den 1669 meter høye toppen som framstår som selve symbolet for Trollheimen og som er et populært turmål både sommer og vinter. Turen til Snota går som regel fra Trollheimshytta eller fra Gråhaugen.

Utenom merka løype

Men på grunn av snøsmeltinga på breen opp til Snota, må fjellfolket legge turen annerledes og gå utenom den merkede løypa som går over breen, som nå er preget av store sprekker og blåis.

Turistforeninga anbefaler sterkt å bruke umerket anbefalt rute da det kreves erfaring og kompetanse å krysse breen trygt. I tilfelle noen likevel velger å gå over breen, anbefales det å bruke brodder eller stegjern.