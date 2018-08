Nå åpner hytta igjen

Nyheter

Ulvåshytta åpner for sesongen igjen førstkommende søndag, 19. august. Da blir det åpent hver søndag fram til det også blir lørdagsåpent fra vinterferien og ut skisesongen.

- Det er mange som setter pris på at Ulvåshytta er åpen på søndagene. Her har vi salg av kaffe og vafler, med besøk av folk i alle aldre, sier Bjørn Krokdal som sitter i hyttekomiteen i Orkanger Idrettsforening.

Folk stiller opp

Hytta har vært stengt siden begynnelsen av mai, og de frivillige er nå innstilt på å ta jobben som hytteverter igjen.

- Vi skulle gjerne hatt åpent året rundt. Men dette blir drevet fullstendig på dugnadsbasis der vi er avhengige av at folk stiller opp. Og det gjør de, sier Krokdal som er imponert over hvor mange som stiller opp og tar oppgaven som hytteverter.

Jubilant

Ulvåshytta som for øvrig er 20 år i år, er nyoppussa for anledningen med blant annet nye malestrøk på veggene. Jubileet blir ifølge Krokdal markert behørig senere i år. Men først ligger det an for mange trivelige søndagsturer med et innlagt besøk på Ulvåshytta for en kopp kaffe og en trivelig turprat.