Stor glede da Kofi ble funnet

- Vi fant henne sittende fast i et 75 meter dypt djuv, midt i bekken, forteller Conor Patrick som samtidig retter en aldri så liten takk til ST:

- Tuuuusen takk! Det at jeg stoppet og snakket med deg i telefonen, var faktisk det som gjorde at jeg så henne.

Det var naturlig nok stor glede i familien da golden retrievertispa Kofi ble funnet søndag kveld. Et titalls personer hadde da lett etter Kofi, som kom bort fra eieren sin lørdag ettermiddag. Hunden forsvant på Søvasskjølen, omtrent halvannen kilometer fra Høgkjølen camping.

Ifølge Conor Patrick forsvant hunden rundt klokka 16 lørdag ettermiddag da den var med sin eier på bærtur. Kofi kom bort om lag halvannen kilometer fra campingen, i retning Slettfjellet.

- Hun har rosa sele og et langt dressurbånd, og vi frykter at hun kan ha satt seg fast i noe, uttalte Patrick til ST søndag ettermiddag. Han fortalte videre at de hadde saumfart området hun forsvant fra, og rundt klokka 18 ble hun altså funnet nede i djuvet. Dermed kunne en glad familie forenes med sin firbente venn - til stor glede for alle, også de mange som har deltatt i letinga etter Kofi.