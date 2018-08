Nyheter

Lørdag kveld i 19-tida ble politiet tilkalt til et privat hjem et sted i STs nedslagsfelt. De måtte bistå en far som hadde utfordring med en mindreårig utagerende sønn.

Da politiet ankom hjemmet, var imidlertid situasjonen roet ned og partene rolige. Men på grunn av barnets alder, ble barnevernet rutinemessig involvert.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva som skjedde, og hva som var årsaken til tumultene.

Det er opprettet sak, og det er foretatt avhør av partene.