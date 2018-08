Fryktet mann i t-skjorte var på toglinja

Nyheter

Politiet mottok onsdag kveld i 22-tida melding fra en togkonduktør på toget fra Oslo til Trondheim, via en togleder, at en mann i t-skjorte lå og sov på perrongen på Berkåk i Rennebu. Konduktøren fryktet at mannen i verste fall skulle rote seg ned på skinnegangen.

Politipatruljen kikket etter mannen, både langs togsporet og inne på stasjonen, men fant ham ikke.

Toglederen ga da beskjed til konduktører på tog som passerte Berkåk om å kjøre rolig i området i tilfelle t-skjortefyren hadde forvillet seg ned på skinnene.

Det kom aldri nye meldinger om saken.