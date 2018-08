62 500 kroner til orkdalstraver

Nyheter

Orkdal

Fredag tok Bjørn Nyhus fra Orkdal turen til svenske Bergsåker med sin egen The Last Ticket for å starte i V75-finalen over maratondistansen 3140 meter. Med Atle Solhus i sulkyen skulle den formsterke orkdalingen kjempe om førstepremien på hele 250 000 kroner.

Og The Last Ticket kjempet utrolig godt. Millionæren fra Orkdal travet nemlig inn til en råsterk tredjeplass verdt 62 500 kroner. Kilometertida ble 1.14,8.

På samme stevne tok Mogset-traveren Pave Faks en sterk fjerdepremie verdt 13 500 kroner. Meldalingen galopperte underveis, men kom altså strålende tilbake.