Politiet rykker ut etter melding om kanovelt

Nødetatene er alarmert etter at det ble inngitt melding om at en kano har veltet ca. 600 meter fra land i Buvika. Hendelsen skal ha skjedd utenfor Brekka.

En båt som er ankommet stedet er ca. kl 19.20 i ferd med å ta folk som befant seg i kanoen ombord i båten. STs fotograf melder at alle har redningsvest, og sier også at kanoen har veltet er ca. 300 meter - ikke 600 meter - fra land.

Et ambulansehelikopter kretser nå over stedet. Angivelig fire personer skal ha oppholdt seg i kanoen, som like før klokka 19.30 ligger opp ned.

Ambulanse og politi er på stedet, men kjører nå i retning Børsa, der de som befant seg i kanoen blir fraktet i land.

I en oppfølgingsmelding på Twitter, melder politiet at tre personer er tatt opp fra sjøen. De vil bli sjekket av helsepersonell.