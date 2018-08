Borghild vant igjen

Nyheter

Sykkel

Borghild Løvset (Orkla CK) vant eliteklassen for kvinner under årets Birkebeinerritt. Hun vant også i 2013 og 2014, skriver adressa.no. Etter de 86 kilometerne kom hun i mål over syv minutter foran nærmeste konkurrent på tiden 3.03,44.

Birkebeinerrittet går fra Rena, vestover over fjellet og til Lillehammer.

Men det så ikke like lovende ut underveis for orkdalingen. Løvset hadde både falt av sykkelen og mistet sykkelsetet.

— Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Akkurat nå føles det som at denne seieren betyr alt. Jeg hadde en kjempedag, og fikk en luke før Skramstad. Men så skjedde det litt på slutten. Jeg kjørte inn i en mann i terrengpartiet og mistet setet. Da tenkte jeg at nå ryker det, sa hun til rittets nettside etter målgang.