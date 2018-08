Nå skal Sika-gjedda utryddes

Nyheter

Tirsdag formiddag startet rotenonbehandlinga av Sikavassdraget i Orkdal, for å bli kvitt gjedda som ble satt ut i vassdraget i 2007, og å berge elvemuslingen.

Behandlinga startet øverst i vassdraget i Svorkåstjønna, som ligger ovenfor Sika. Deretter fortsetter arbeidet i Sika på onsdag.

Rotenon er et giftstoff som blant annet brukes for å utslette lakseparasitten Gyrodactylus salaris og lignende i elver og vassdrag. Giften brukes også i fiskeforvaltning for å bli kvitt uønskede arter fra vassdrag og fiskeanlegg.

Rotenon virker ved at den spres i vannet og blokkerer fiskens oksygenopptak.