Det kan bli slutt på vinglinga mellom sommer- og vintertid

Nyheter

EU har utført en online-meningsmåling der 4,6 millioner mennsker har avgitt svar. 80 prosent av deltagerne vil ha slutt på at klokkene stilles to ganger i året. Meningsmålinga pågikk i juli og august.

Hva mener du? Skal vi fortsatt skifte mellom sommer- og vintertid? Bør vi kun ha sommertid? Bør vi kun ha vintertid? Jeg bryr meg ikke Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Hva mener du? Skal vi fortsatt skifte mellom sommer- og vintertid? 11%

Bør vi kun ha sommertid? 74%

Bør vi kun ha vintertid? 11%

Jeg bryr meg ikke 3% Du har allerede stemt 35 stemmer

Tyske Tagesschau melder at alt tyder på at EU-kommisjonene vil følge flertallets ønske. Det sies imidlertid ikke noe om det blir permament sommer- eller vintertid, men et flertall som svarte i undersøkelsen, ønsket seg fast sommertid.

Det enkelte land får trolig bestemme selv. Det er allerede tre tidssoner i EU.