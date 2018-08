Pris til Norsk kylling

Nyheter

Norsk kylling har fått mye skryt for sin overgang til kyllingrasen hubbard, som er en friskere, mer saktevoksende og livlig rase. Overgangen, som ble kjent tidligere i år, kom blant annet som et resultat av et nært samarbeid med Dyrevernalliansen.

Sist helg ble Norsk kyllings fagsjef for dyrevelferd, Merete Forseth, tildelt Ansvarsprisen for sitt arbeid med hubbard og dyrevelferd. Det er Rema 1000 som står bak prisen.

- Det har vært en lang reise, og noe vi har jobbet med i mange år, hvor vi har søkt Europa rundt for å finne den beste rasen. Vi er glad vi fant hubbard, som har bedret dyrevelferden betraktelig, uttalte Merete Forseth da hun vant prisen.

