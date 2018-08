Varsler flere kontroller på busser

Nyheter

Ni av ti vet at det er påbudt å feste beltet i bussen. Likevel går beltebruken i buss ned. Nå starter Statens vegvesen igjen med nasjonale beltekontroller i buss.

- Setebeltet er livredder nummer én, i buss som i bil. I bussen kan konsekvensene bli fatale om det skjer en ulykke og passasjerene sitter usikret, sier Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen.

Fra mandag 3. september vil det være kontroll av beltebruk i busser over hele landet. Statens vegvesen håper å slippe å skrive ut et eneste gebyr.

En spørreundersøkelse viser at beltebruken i buss det siste året har gått noe ned, fra 81 prosent i fjor vår, til 74 prosent som nå oppgir at de «i stor grad» bruker belte i buss. Årsaken er definitivt ikke manglende kunnskap.

- I bilen griper de fleste av oss automatisk etter beltet idet vi setter oss. Men denne vanen er foreløpig ikke helt etablert i bussen. Bruk belte hver gang du kan, både for din egen og andres sikkerhet, oppfordrer Kongsrud.

Å «glemme det» eller skylde på «gammel vane» er de hyppigste årsakene til at vi lar være å bruke belte. Busspassasjerene oppgir selv at flere kontroller og påminnelser fra sjåføren, vil bidra til økt bruk.

Unge i alderen 15-29 år tar mest buss, og er de dårligste beltebrukerne. Men holdningene er i ferd med å snu – stadig færre mener det er sosialt akseptert å ikke bruke belte i buss.

«Alle» bruker nå belte i bil, men slik var det ikke for noen år siden. Mange ser nok fortsatt på bussen som en frisone for beltebruk, men det er minst like viktig med belte i buss som i bil.

- Ta hensyn til de du reiser sammen med, og bruk belte når det er belte i bussen. Beltet holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for de du reiser sammen med i en bråstopp. En så enkel konstruksjon som det, har reddet og vil fortsette å redde mange liv, sier Kongsrud.