Nyheter

En lastebil kjørte torsdag ettermiddag i 14.40-tida av veien på fylkesvei 710 ved Lensvik bedehus i Agdenes.

Lastebilen bikket, og det lekket litt drivstoff fra kjøretøyet.

Årsaken til uhellet var at lastebilen møtte et vogntog, og det ble trangt om plassen slik at lastebilen skled ut i grøfta.

Det oppstod ingen personskader.