Politiet fikk natt til lørdag melding om at et dødt dyr lå i veibanen på E39 i Børsa. Det var såpass stort at det var til fare for trafikken, ifølge melder.

- Vi varslet Veitrafikksentralen (VTS), som sendte mannskap for å fjerne dyret, forteller Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

Det kom aldri nye meldinger om saken senere på natta. Han visste heller ikke hvilket dyr det var snakk om.

Men det har VTS i loggen sin: Det var en grevling.