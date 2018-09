Anmeldt etter å ha kjørt med flytende betong på tilhenger

Nyheter

Klokka 12.15 mandag ettermiddag la politiet ut melding på twitter om at de ønsker tips om personbil med henger lastet med flytende betong, som kjører E39 mot Orkdal.

Patruljer i området så etter bilen, som ble observert ved Øysand og kjørte E39 i retning mot Orkdal.

Årsaken til interessen for denne bilen var at det bekymret politiet at flytende betong er på tilhengeren. Det gikk på tyngde og sikring av last.

Cirka 12.50 hadde de kommet i kontakt med sjåføren. Lasten ble beregnet til å være innenfor lovlig vekt.

Det hadde imidleertid blitt noe søl av transporten, noe som fører er pålagt å fjerne.

Fører blir anmeldt, og han er avhørt på stedet.