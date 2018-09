Nyheter

Klokka 12.15 mandag ettermiddag la politiet ut melding på twitter om at de ønsker tips om personbil med henger lastet med flytende betong, som kjører E39 mot Orkdal.

Patruljer i området ser etter bilen, som ble observert ved Øysand og kjørte E39 i retning mot Orkdal.

Årsaken til interessen for denne bilen er at det bekymrer politiet at flytende betong er på tilhengeren. Det går på tyngde og sikring av last.