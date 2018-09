Så mange ledige er det i denne kommunen

Nyheter

Ledighetstall

Nav har offentliggjort ledighetstallene for august, og flere kommuner i STs nedslagsfelt utmerker seg med lav ledighet over tid.

Blant fylkestoppene

I august – som i juli – er det Agdenes som kommer best ut. Her kan antall ledige telles på ei hand. Fem ledige betyr at 0,6 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb, og fem er én færre enn for juli i år. 0,6 prosent er også den laveste ledigheten i hele Trøndelag, og denne topplasseringa deler Agdenes med Namdalseid.

Rindal har med sine sju ledige en ledighet på 0,7 prosent og har den nest laveste ledigheten i Møre og Romsdal, mens 18 ledige i Hemne tilsvarer 0,8 prosent ledighet og tredje beste i fylket. Disse er tre på topp-kommunene i nedslagsfeltet.

ST-kommunene

Her er tallene for samtlige ST-kommuner. Ledigheten oppgitt i prosent, med antall helt ledige i parentes:

Agdenes: 0,6 (5)

Rindal: 0,7 (7)

Hemne: 0,8 (18)

Rennebu: 1,3 (16)

Skaun: 1,8 (79)

Orkdal: 2,2 (132)

Snillfjord: 2,2 (12)

Meldal: 2,5 (49)

Sammenlignet med august i fjor, er det også Agdenes som opplever den største endringen med en nedgang i ledigheten på 74 prosent. Hemne har en nedgang på 55 prosent, mens den er på 21 prosent i Orkdal. Rennebu har en økning i ledigheten på 33 prosent sammenlignet med august i fjor, mens økningen i Meldal er på 11 prosent.

Når det gjelder de to midtnorske fylkene, var ledigheten i Trøndelag på 2,0 prosent i august (4892 ledige) og 2,5 i Møre og Romsdal (3439 ledige).