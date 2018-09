Stengt i halvannen måned

Nyheter

Veien til Vessemarka i Hemne er stengt for alminnelig biltrafikk store deler av dagen. I normal arbeidstid er den nå åpen kun en halvtime midt på dagen. Den er åpen for ferdsel på kveld og natt.

Egeninteresse

Årsaken til stenginga er behov for opprusting av veien i forbindelse med massetransport til Aqua Gens utvidelse på Kyrksæterøra. Masser tas fra et uttak ca. midtveis ut til skytebanen, en jobb som er tildelt firmaet Opsal og Fjelnset.

— Veien har ikke den vektklassen som er nødvendig for slik transport. Derfor har Hemne kommune inngått avtale med Opsal og Fjelnset om å oppgradere veien. Dette gjør de for egen regning siden de har en egeninteresse av ei oppgradering. Kall det gjerne en vinn vinn-situasjon for partene, sier enhetsleder for Tekniske tjenester, Magne Jøran Belsvik.

Kun skilt

På grunn av at det pågår kontinuerlig transport av lastebiler, er ikke veien fysisk stengt, men på Stølan er det skiltet med «Vegen stengt».

Veien stengte mandag, og det er annonsert at den blir periodevis stengt fram til 15. oktober. Har du ærend med bil inn til marka på dagtid, må du derfor påse at du ikke risikerer å bli «innestengt» i stengeperiodene.

