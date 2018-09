Utdannings- og forskningskomiteen til Orkland

Nyheter

Medlemmer fra Arbeiderpartiets representanter fra utdanning- og forskningskomiteen kommer i dag til Orkland. Der skal de besøke barnehager og skoler, og på kvelden blir det et åpent møte ved Orkdal vidaregåande skole.

Representantene – Martin Henriksen, Nina Sandberg, Jorodd Asphjell, samt Hanne Moe Bjørnbeth leder av utdanningskomiteen i Trøndelag fylke; Are Hilstad og Trude Tevik Gulbrandsen fra Orkland Arbeiderparti, og rådgiverne Anders Kvernmo Langset og Synnøve Skaar – håper at alle som er opptatt av gode utdanningsinstitusjoner og barnehager setter av litt tid og kommer.

De skal i tillegg besøke Meldal videregående skole og snakke om viktigheten av yrkesfaglige studieretninger og Fagskolens betydning; Evjen barnehage for å snakke om bemanningsnorm og pedagogisk norm i barnehagen; Orkdal vidaregåande skole for å snakke om fremtidens videregående skole med rektor Kristoffer Uppheim, elevrådet, og i tillegg vil utdanningspolitisk talsperson, Martin Henriksen, snakke; Torshus folkehøgskole for å få en orientering om skolen.