Nyheter

Rennebu

En mann i 50-åra fra Oppdal ble stoppet av en UP-patrulje i området Berkåk rundt klokka 15.30. Årsaken til at de vinket inn denne bilen, var at den samme patruljen stoppet føreren for råkjøring for ca. halvannen måned siden. Han kjørte da så fort at han mistet førerkortet.

Dermed er han nå siktet for kjøring uten gyldig førerkort, og må vente seg en dobbel reaksjon når saken kommer opp for domstolene.

— Men denne gangen kjørte han ikke over fartsgrensa, opplyser politiet.