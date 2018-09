Eldre mann med dagens promille-dobbel

Nyheter

Rennebu

UP vinket i 16.00-tida torsdag inn en mannlig bilfører i 70-åra under en kontroll på Berkåk. Patruljen fattet mistanke om promillekjøring, og han måtte ta en blåseprøve i en såkalt evidenzer. Politiet ønsker ikke å gå ut med måleresultat, men avslører at han var langt over grensa på 0,2 promille.

Men det stoppet ikke der. Tre timer seinere ble mannen, som er bosatt i Rennebu kommune, tatt på nytt, denne gangen på bopel. Politiet må nå bevise at han kjørte sin egen bil hjem etter at han ble tatt første gang.

— Han har kommet med ei historie som ikke stemmer, sier lensmann Ove Skårsmoen ved Oppdal lensmannskontor.

— Hadde han drukket enda mer etter førstegangs pågripelse?

— Alt tyder på at han har gjort det.