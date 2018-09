Ruten Opp for trimmerne

Nyheter

Hemne

Søndag er det duket for Ruten Opp. Det er KILs friidrettsavdeling som er arrangør av trimløpet til Hemnes høyeste fjell.

For i år er det et trimløp for aller første gang. Siden oppstarten på begynnelsen av 2000-tallet, har dette vært en konkurranse for de virkelige hardhausene.

Satser sosialt

— Vi har valgt å kutte ut konkurranseklassen i år fordi færre og færre har meldt seg på. I fjor stilte bare åtte til denne klassen i det som tradisjonelt har vært «verstingløpet» til avdelinga, sier Ole Arnold Sødal, leder i KIL friidrett.

I år håper Sødal det skal bli en trivelig og sosial tur for deltakerne, uten kamp mot klokka.

— Selvsagt kan de som vil ta tida på seg selv, men vi satser på en sosial turmarsj, der deltakerne går i eget tempo. Ved nedkomst, serverer vi også kaffe og kaker, sier Sødal, som selvsagt også kan friste med en fenomenal utsikt fra toppen av fjellet.

— Er det en anbefalt nedre aldersgrense?

— Vi har hatt med barn på fem år til Ruten, og vi har ikke fastsatt noen aldersgrense. Det blir opp til foreldrene å bestemme, sier Sødal.

Som vanlig inngår Ruten Opp i trimkarusellen Laupar'n.

To timer = god tid

Ruten Opp er en distanse på ei mil med en stigning på 800 høydemeter. Selv har Sødal gått opp ca. 15 ganger, halvparten i konkurranse.

De virkelige racerne ligger på ca. 45 minutter eller noe under, og han anslår et tidsforbruk på rundt én time og tjue minutter ved rask og jevn gange uten stans. Sikter du deg inn på et par timer, kan du ta en matbit underveis også.

Ruten Opp går opp til den militære radaren på fjellet, og ikke helt til varden ca. 200 meter lenger opp der «gjesteboka» ligger. Oppmøte er ved parkeringsplassen ved E39.

Konkurranse og trim

KILs friidrettsavdeling er inne i en hektisk periode. Allerede onsdag er det løp til Grøttuvo – eller Grøttuva, alt etter som. Her er det start fra isbanen i Haugen, og løypa er lagt på fine stier til topps.

— Her har vi både konkurranse- og trimklasse, og vi vil sette stor pris på at flest mulig melder seg på. Dette er også en langt mer overkommelig distanse enn til Ruten, sier Ole Arnold Sødal.