– Jeg vet ikke om jeg kan si hvilken artist som har den største «rideren»...

Sytti dugnadshelter fra Orkla FK, og andre frivillige, har rigget, ryddet, forberedt og klargjort til lørdagens rockekonsert i Orklahallen, som inneholder headlinere som Divin' Ducks, Peer Gynt, Dance with a stranger, Raga Rockers, Black Ingvars og Suzi Quatro. I timene før første band går på scenen har flere av artistene vært på lydsjekk.

– Det var meget bra, jeg ble positivt overraska. Hun er ei sprek dame, og holder virkelig koken og trøkker til. Dette er skikkelig rock n' roll, og stemmer er slik som den skal være, sier rockesjef Olav Berg, til avisa Sør-Trøndelag.

Rockelegende

68 år gamle Suzi, som egentlig heter Susan Kay Quatro, er én av artistene som akkurat har testet lyden da avisa Sør-Trøndelag er på befaring for å «sjekke at alt er på stell».

– Vi har kledt inn noen av veggene med filtduk for å hindre at det blir gjengklang i hallen. Det var veldig bra lyd på lydsjekken, så dette kommer til å bli en kjempebra konsert! sier Berg.

Første band går på scenen klokken 16.30; deretter kommer turen til rockeband etter rockeband.

– Alle bandene kommer til å ha fullverdige konserter på mellom 50 og 90 minutter.

– Hvem av artistene er det som har den feteste og mest krevende rideren*?

– Mange er veldig beskjedne, mens noen vil ha litt større greier. Jeg har inntrykk av at de som har holdt på noen år er litt mer beskjedne enn de overdådige greiene som foregikk på 80-tallet. Suzi og bandet har kanskje den mest beskjedne rideren av alle. De har bedt om ting som vann, brus, frukt, smørbrød, noen øl og litt vin.

– De er en veldig trivelig gjeng, helt uten nykker. Kanskje har de holdt på så lenge at de ikke kan leve så hardt lenger, humrer Berg.

Rockeimage

Konsertsjefen smiler lurt og blir hakket mer hemmelighetsfull når han får spørsmål om hvem som har den mest krevende bestillingen.

– Jeg vet ikke om jeg kan si det, da. Det er noen som har hatt litt mer krevende ønsker. Raideren til de svenske rockerne i Black Ingvars var litt større. Kanskje de må be om litt ekstra for å opprettholde rockeimaget? Men vi har fått tak i alt det artistene har bedt om.

Artistene kom til Orkanger på fredag, og overnatter på Bårdshaug herregård frem til de forlater byen på søndag.

– Suzi Quatro og bandet reiser seint på søndag. Før de drar skal de være med på ei lita omvisning i bygda, sier Berg.

– Vi selger fortsatt billetter på nett, og så må du få frem at vi selger billetter ved oppmøte, i døra, også.

* Rider er et engelsk ord som beskriver en musikers eller skuespillers liste over tekniske og praktiske nødvendigheter og ønsker i forbindelse med en fremføring. En rider er et tillegg i kontrakten som inngås med arrangøren, ifølge Wikipedia.