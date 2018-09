Førerløs båt ved Gaulosen

Nyheter

Fredag ettermiddag fikk politiet melding om en båt som drev rundt ved Viggja, i Skaun kommune, der Gaulosen møter Orkdalsfjorden og Korsfjorden.

– Det var antagelig en båt som hadde slitt seg. Motoren stod opp, og vi vurderte det slik at det ikke var fare for at folk hadde falt over bord. Når tauet henger ned, motoren er oppe, og det ikke står en fiskestang der, så er det sannsynlig at det bare er en båt som har slitt seg, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Kamilla Engen, til avisa Sør-Trøndelag.

– Dette får vi mange tips om.

Båten er tatt med inn til båthavna i Børsa.