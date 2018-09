Mistet førerkortet etter grisekjøring med MC

Nyheter

På lørdag ettermiddag, klokken 1915, ble en mannlig fører fratatt førerkortet etter å ha kjørt altfor fort med tohjuling, på E39.

– Han ble målet til 126 km/t i 80-sonen, i Buvika, sier seksjonsleder forebyggende og patrulje ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, Randi Fagerholt.

Mannen, som er født i 1983, fikk førerkortet beslaglagt på stedet. Motorsykkelen var av type BMW.

– Han la kortene på bordet, og innrømte alt.

– Hva med motorsykkelen, ble den stående igjen i veikanten?

– Han fikk tillatelse til å kjøre den hjem igjen. Det varierer litt hvilken praksis som benyttes i slike tilfeller, det vurderes litt fra gang til gang.

Tidligere på lørdag gjennomførte politiet trafikkontroll i Buvika.

– Det ble gitt to forenklede forelegg for bruk av mobilteknisk utstyr, som det heter. I tillegg ble det gitt ett gebyr for manglende beltebruk, sier Fagerholt.

LES OGSÅ: