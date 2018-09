370 fikk beltebot på bussen

Nyheter

662 satt usikret og 370 ble ilagt gebyr i Statens vegvesens landsdekkende kontroller av beltebruk i buss i forrige uke. Beltet er livredder nummer én i trafikken, i buss som i bil.

Varsler flere kontroller

De resterende 292 passasjerene som satt usikret, ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon. Totalt ble 14 534 passasjerer kontrollert, fordelt på 745 busser over hele landet.

- Kontroll og gebyr er ikke viktig for oss i seg selv, men et viktig virkemiddel for å få enda flere til å ta trafikksikre valg, både for seg selv og medpassasjerene, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

20 passasjerer fikk 1500 kroner i bot

Siden 1977 har 131 mennesker blitt drept i bussulykker i Norge. Så langt i 2018 er ingen drept i buss. Det er ti år siden sist.