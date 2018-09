Gir voksne noen «verktøy»: - Bruk lommelykta

Nyheter

Med utgangspunkt i det afrikanske ordtaket «it takes a village to raise a child», utfordres nå alle voksne i Skaun til å være med på dugnaden for et bra lokalsamfunn.

Bjørg-Elin Moen, som har doktorgrad i psykologi og er ansatt i MOT, kommer til alle skolene i kommunen for å snakke til de voksne om MOT som universalverktøy.

- Det er en bevisstgjøring i forhold til at vi alle har et ansvar. Jeg kommer til å snakke om tre ting som er viktig for god samfunnsbygging: Skape godfølelsen, bakgrunnsforståelse og tøff kjærlighet. Det første handler om relasjonsbygging, det å bli sett. Det andre handler om å se bak handlinger, adferd er språk. Tøff kjærlighet er grensesetting med varme, tørre å sette grenser og være tydelig, sier Moen.

Starte tidlig

Mandag 10. september kommer hun til Børsa skole (bildet) med foredraget, tirsdag 18. september til Viggja oppvekstsenter og onsdag 19. på Jåren-Råbygda oppvekstsenter, mandag 24. september til Skaunhallen og tirsdag 25. september til Venn oppvekstsenter. Foreldre, lærere og frivillige i lag og organisasjoner er invitert.

- Dette gjelder alle voksne rundt barna. Alle ansatte på de seks skolene i kommunen har hatt en dag med dette temaet allerede, og nå er også foreldre invitert. Gjerne også ansatte på barnehager, helsestasjoner, lagledere og kommuneledere. I MOT er ute etter å være i forkant, starte tidlig, og drømmer derfor om at kommunens gravide sitter på første rad, sier Moen.

Hun forteller at Skaun kommune er med i et prosjekt som heter «Skolen som samfunnsbygger», som er en forsterkning av programmet som MOT har i ungdomsskoler.

- Vi har et program i ungdomsskoler og videregående hvor vi jobber med å utvikle robuste ungdommer som inkluderer andre. Det har de hatt i flere år i Skaun, og nå har vi sett behov for å nå ut til foreldre, lærere, trenere og personale også med dette. Målet er at enda flere skal spille på lag rundt barna.

Felles ansvar

Moen mener det er flott at alle skoler i Skaun er med i MOT, og at rektorene allerede har vært på opplæring i fire dager. De fikk da innblikk i MOT-filosofien.

- Rektorene i Skaun er et bra team, som drar i samme retning. Det foredraget jeg nå skal ha i Skaun, er en komprimert versjon at den dagen lærerne allerede har vært gjennom, sier hun.

I begrepet «It takes a village to raise a child», legger hun at alle har et felles ansvar.

- Når man henter i barnehagen, er det fort gjort å bare se etter sin egen unge, uten å se på de ti andre man går forbi. Kanskje én av disse trenger å bli sett og hilst på? Jeg har selv barn i barneskolen, og mener foreldre er en uutnyttet ressurs. Vi må se andres barn også, sier hun.

Gir «verktøy»

- Hva vil du lære bort når du skal snakke om «MOT som universalverktøy»?

- Gjennom disse to timene skal folk få praktiske virkemidler. Jeg skal snakke litt om utviklinga i hjernen, dette med å skape godfølelsen, litt forskning på positive forventninger til andre og det å være en tydelig voksen. Målet mitt er at de skal gå derfra og ha med seg noen ting de har tenkt å bruke. Det skal ikke være glemt etter et par dager, men noe konkret å ta i bruk, sier hun.

- Kan du nevne ett av de konkrete «verktøyene» du vil gi bort?

- Det er å bruke lommelykta og lyse etter de gode egenskapene i andre og oss selv. Hvis vi møter en person som er slitsom eller urolig, må vi finne noe bra ved personen og lyse på dette. Språk skaper virkelighet, vi får mer av det vi snakker om. Kaller vi en person for slem, er det fort gjort at han lever opp til det. Snakker vi om dårlige ting, får vi mer av det. Snakker vi om gode ting, får vi mer av det. Ingen er slem, men om en person gjør en slem ting, er det viktig å bygge opp de gode egenskapene til personene i stedet, sier hun.