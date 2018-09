Nyheter

Søndag ble det oppdaget at det hadde vært innbrudd i skytterhuset på Leirduebanen i Romundstadbygda i Rindal.

Tyvene hadde tatt seg inn ved å bryte opp en nøkkelboks på utsida av bygget. Deretter har brukt nøkkelen til å låse seg inn.

- Så langt vi vet foreløpig har de stjålet en forsterker og et førstehjelpskrin. I tillegg har de prøvd å ta ned en prosjektor fra taket, forteller Åse Berit Løseth, politibetjent ved Surnadal lensmannskontor.

Etterlyser tips om våpentyver

Politiet er interessert i tips, blant annet om noen har sett biler i området på kveld eller natt i løpet av sist helg.

- Innbruddet har skjedd i løpet av helga, sier Løseth.

Skytebanen her var for kort tid siden også utsatt for et innbruddsforsøk. Den gang i et annet bygg på stedet. Da ble ingenting stjålet.