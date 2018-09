- Har noen 20 kvadrat med rødt fjøspanel?

Nyheter

Orkanger IF er godt i gang med å innrede det nye flerbrukshuset til 19 millioner kroner og da må historien til klubben opp på veggene.

- Her skal vi blant annet pynte med masse bilder fra alle OIF-årgangene. Bilder fra 1930-tallet da OIF vant selveste trønderpokalen med vår eneste landslagsspiss Otto Elnes. Oppturen på 70-tallet med RBK- og landslagsspiller Harald Sunde må også opp på veggen i det nye flerbrukshuset. Vi mener det er viktig å ta vare på historien for å skape et identitetssterkt fotballmiljø, sier OIF ildsjel Nikki Konstad.

I denne forbindelse trenger OIF rundt 15 til 20 kvadratmeter med rødt fjøspanel.

- Vi ønsker at historien skal henge på rødt fjøspanel for å ta vare på den stilen vi hadde i det gamle «fjøset» som vi brukte som garderober tidligere. Det har visst seg vanskelig å finne, så vi lurer på om det er noen i distriktet som kan hjelpe oss med det? Vi henter og betaler selvsagt, sier Konstad.

