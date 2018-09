Her ble han tatt i 103 km/t i 60-sonen

Nyheter

To UP-patruljer fra Nord-Møre gjennomførte torsdag ettermiddag fra klokka 13 en trafikkontroll på fylkesvei 65 ved Løfald. Det er mellom Rindalsskogen og Rindal sentrum.

I 60-sonen var det fokus på fart, mobilbruk og bruk av sikkerhetsbelte. Fire politimenn stod der i flere timer. Det var stor trafikk på stedet og flere ble stoppet.

Resultat:

* To sjåfører mistet førerkortet. Høyeste hastighet var 103 km/t.

* 14 bilister fikk bot for fart.

* Tre sjåfører fikk bot for at de snakket i mobil under kjøring.